NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Beiersdorf-Aktie zählt Analystin Molly Wylenzek zu acht Titeln, die in der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen positiv überraschen könnten. Damit könne sich der Abschlag verringern, mit denen die Papiere des Konsumgüterherstellers zu denen von Wettbewerbern gehandelt würden, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 03:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 05:30 / ET



ISIN: DE0005200000

