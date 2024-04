FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel von 44 auf 41 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Einer von ihm erwarteten höheren Nachfrage nach PC-Chips und Lösungen für Rechenzentren stünden in den kommenden Jahren hohe Verluste in der Auftragsfertigungssparte gegenüber, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte, dass sich der Konzern bei der Entwicklung neuer Prozessoren im Zeitplan befinde. Der Fachmann sieht das Chance-/Risikoverhältnis für die Aktien gegenwärtig als ausgeglichen an./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 14:52 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 14:56 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US4581401001

