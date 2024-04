Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA80914P1018 Scope Carbon Corp. 04.04.2024 CA8091441086 Scope AI Corp. 05.04.2024 Tausch 1:1

NO0012450008 Ensurge Micropower ASA 04.04.2024 NO0013186460 Ensurge Micropower ASA 05.04.2024 Tausch 5:1

AU000000MXC6 Argent Biopharma Ltd. 04.04.2024 AU0000326647 Argent Biopharma Ltd. 05.04.2024 Tausch 1:1

US3765351008 Gladstone Capital Corp. 04.04.2024 US3765358789 Gladstone Capital Corp. 05.04.2024 Tausch 2:1

US8162121045 Cartesian Therapeutics Inc. 04.04.2024 US8162123025 Cartesian Therapeutics Inc. 05.04.2024 Tausch 30:1

