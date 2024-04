The following instruments on XETRA do have their first trading 05.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.04.2024Aktien1 CA58406U1012 MedBright AI Investments Inc.2 US6067762012 Mitsubishi Electric Corp. ADR3 US65558R1095 Nordea Bank Abp ADR4 AU0000326647 Argent Biopharma Ltd.5 US8162123025 Cartesian Therapeutics Inc.6 NO0013186460 Ensurge Micropower ASA7 US3765358789 Gladstone Capital Corp.8 CA8091441086 Scope AI Corp.Anleihen1 US032654BB08 Analog Devices Inc.2 US032654BC80 Analog Devices Inc.3 XS2797546624 Permanent TSB Group Holdings PLC4 US91324PBQ46 UnitedHealth Group Inc.5 DE000DW6ACL8 DZ BANK AG6 NO0013185835 GoCollective A/S7 NZGOVDT535C1 New Zealand, Government of...8 USG0446NAZ71 Anglo American Capital PLC9 USG0446NBA12 Anglo American Capital PLC10 USC10602BN61 Bombardier Inc.11 US13608JAA51 Canadian Imperial Bank of Commerce12 USU2038JAF40 Comstock Resources Inc.13 DE000A351488 hep solar projects GmbH14 US66815M2R70 Northwestern Mutual Global Funding15 USJ64264AK09 Rakuten Group Inc.16 DE000A3829J7 Vonovia SE17 US459058LE18 International Bank for Reconstruction and Development18 US459058LF82 International Bank for Reconstruction and Development19 DE000HLB55R3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale