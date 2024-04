Die Goldrally läuft und mittlerweile ziehen auch die Aktien der Minenbetreiber kräftig an. Obwohl Barrick Gold bereits der zweitgrößte Goldproduzent der Welt ist, will das Unternehmen sein Portfolio erweitern und schaut dafür nach Südamerika. Besonderes Interesse scheint Barrick an Peru entwickelt zu haben.Laut der lokalen Zeitung Gestión hat der Konzern kürzlich einen Antrag gestellt, um eine Bergbaukonzession für 400 Hektar im südlichen Bezirk Puno zu erhalten. Der Antrag ist der erste Schritt ...

