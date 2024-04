Die Analysten der Rabobank stellen fest, dass die britische Öffentlichkeit das Vertrauen in die Bank of England (BoE) verloren hat, weil die Notenbank "die Kontrolle über die Inflation verloren, sich in ihren Prognosen geirrt und zahlreiche Kommunikationsfehler begangen hat". Wir erwarten keine Änderung der Geldpolitik "Der ehemalige Fed-Chef Bernanke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...