Der EUR/USD handelt am Donnerstag den dritten Tag in Folge mit positiver Tendenz - Die Ungewissheit über die Zinssenkung der US-Notenbank lastet weiterhin auf dem USD und stützt das Paar - Das technische Setup rechtfertigt Vorsicht für die Bullen und eine Positionierung für weitere Gewinne - Der EUR/USD zog am Donnerstag den dritten Tag in Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...