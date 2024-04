Das vielseitige, drahtlose und sichere System-on-Module auf Basis des STM32MP25-Prozessors von STMicroelectronics verbessert die Effizienz, senkt die Kosten und ermöglicht Edge Processing für innovative neue Geräte

Digi International (NASDAQ: DGII, www.digi.com ), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsprodukten und -dienstleistungen für das Internet der Dinge (IoT), wird auf der Embedded World 2024 das drahtlose und äußerst energieeffiziente System-on-Module Digi ConnectCore MP25 (SOM) vorstellen. Das Digi ConnectCore MP25 verfügt über KI- und Machine-Learning-Fähigkeiten, eine integrierte neuronale Verarbeitungseinheit und einen Bildsignalprozessor und ist für Computer-Vision-Anwendungen der nächsten Generation in kritischen Sektoren wie Industrie, Medizin, Energie und Transport konzipiert. Das Modul bietet hochzuverlässige drahtlose Konnektivität und zeitabhängige Vernetzung (TSN) und eignet sich damit perfekt für intelligente tragbare Geräte und Industrie 4.0.

Digi International to unveil the new Digi ConnectCore® MP25 System-on-Module for next-gen computer vision applications at Embedded World 2024. Versatile, wireless and secure system-on-module based on the STMicroelectronics STM32MP25 processor improves efficiency, reduces costs and enables edge processing for innovative new devices. (Graphic: Business Wire)