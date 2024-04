L'Oreal: Kosmetik-Marktführer mit Outside Reversal & Hammerkerze!

Enttäuschung im Schlussquartal, aber das Wachstum bei L'Oreal ist grundsolide!

L'Oreal (OR) - ISIN FR0000120321

Trotzdem: die Vorgaben der Wallstreet sind nicht gut!

Rückblick

Die Aktie des Marktführers im Kosmetik-Sektor konnte bis zum Jahreswechsel stark zulegen, ging dann aber in eine Seitwärtsbewegung über. Mit der Hammerkerze vom Donnerstag wurden wichtige vorherige Tiefs unterschritten, der Schlusskurs lag aber über der grünen Linie.

Unilever-Aktie: Chart vom 04.04.2024, Kürzel: OR, Kurs: 420.56 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Outside Reversal und die Hammerkerze sind grundsätzlich bullische Formationen. Wir können auf das Kaufsignal in Form des Überschreitens der letzten Kerze warten und steuern als Kursziel das aktuelle Niveau des 20er-EMA an.

Mögliches bärisches Szenario

Sollten die Kurse nach unten wegbrechen, wäre mit einem weiteren Abverkauf zu rechnen. Kurse unter dem Tief vom Donnerstag, wären ein klares Exit-Signal. Die negativen Vorgaben von der Wall Street sprechen derzeit eher für rückläufige Kurse.

Meinung

L'Oreal meldete bei den letzten Quartalszahlen ein Gewinnplus von 8.4 Prozent auf 6,18 Milliarden Euro an. Die Dividende soll um zehn Prozent auf 6,60 EUR je Aktie steigen. Damit konnte der Kosmetikkonzern aber nicht an das starke dritte Quartal anschließen, was die Analysten enttäuschte. Grundsätzlich ist das Wachstum aber solide, so dass die Konstellation für einen Long-Einstieg genutzt werden könnte, sofern der Gesamtmarkt mitspielt.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 225.31 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 133.17 Mio. EUR

Meine Meinung zu L'Oreal ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/loral-zahlen-enttaeuschen-kosmetik-aktie-verliert-nachboerslich-30-euro-20350048.html

Veröffentlichungsdatum: 04.04.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.