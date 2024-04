Das Wasserdefizit hat in den letzten Jahren mehrere Regionen Chiles zwischen Atacama und Magallanes beeinträchtigt, und den Prognosen zufolge wird in den nächsten Monaten in den zentralen und südlichen Gebieten des Landes mit unterdurchschnittlichen Niederschlägen gerechnet, was zu der wachsenden Wahrscheinlichkeit des "La Niña"-Phänomens mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...