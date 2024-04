Die 9. Ausgabe des von Freshuelva organisierten Internationalen Beeren-Kongresses findet am 19. und 20. Juni, in dem Casa Colón, in Huelva, Spanien, statt, so berichtet ein Artikel von RevistaMercados.com. Die Veranstaltung konzentriert sich auf Beeren in der Provinz, die als Zentrum der roten Früchte bezeichnet wird. Bildquelle: Pixabay Huelva verfügt über ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...