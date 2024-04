Rhabarber ist bekannt für seinen sauren Geschmack, der oft in der süßen Küche verwendet wird. Im April startet die Saison des Gemüses in der Schweiz, so berichtet LID.ch. Rhabarber ist ein Knöterichgewächs und wird botanisch zum Gemüse gezählt. Ursprünglich kommt der Rhabarber aus dem Himalaya-Gebiet. Heute bekommt man das wuchsfreudige...

Den vollständigen Artikel lesen ...