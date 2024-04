Zug - Holcim kauft in Lateinamerika zu. Der Zementriese hat eine Vereinbarung zur Übernahme des argentinischen Unternehmens Tensolite unterzeichnet, wie er am Freitag mitteilte. Das 1979 gegründete Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge 155 Mitarbeitende und erzielte 2023 einen Umsatz von 22 Millionen US-Dollar. Tensolite stellt Fertigteil- und Spannbetonbausysteme her und hat in diesem Bereich laut Mitteilung eine «führende Position» in Lateinamerika. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...