NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42 US-Dollar belassen. Die unlängst in Aussicht gestellten weiteren Verluste im Geschäft mit der Chip-Auftragsfertigung hätten im Grunde nur wenig überrascht, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besser werden dürfte es allerdings nur langfristig. Daher bestehe kein Grund für eine positivere Einstufung der Papiere./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 02:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 02:47 / UTC



ISIN: US4581401001

