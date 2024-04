Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Geschäft klar im Minus. Belastet wird der Markt von stark gedämpften Zinshoffnungen. Ein Mitglied der US-Notenbank Fed hat am Donnerstagabend die Anleger mit seiner Einschätzung geschockt, dass in den USA möglicherweise in diesem Jahr keine Zinssenkung nötig sei, falls der Fortschritt bei der Inflationsbekämpfung ins Stocken gerate, sagte der regionale Notenbankpräsident von Minneapolis, ...

