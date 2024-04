EQS-Ad-hoc: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

PERFORMANCE ONE AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen



Performance One AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen

Mannheim, 05. April 2024 - Der Vorstand der Performance One AG (ISIN: DE000A12UMB1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals eine Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von bis zu 60.000 neuen auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien von derzeit EUR 1.131.665,00 um bis zu EUR 60.000,00 auf bis zu 1.191.665,00 EUR unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen, was einem Anteil am Grundkapital von rund 5,30 % entspricht. Die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 werden zu einem Preis von EUR 5,00 je neuer Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung interessierten Investoren zum Erwerb angeboten. Die neuen Aktien sollen anschließend prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr an der Börse München (m:access) einbezogen werden.

Insgesamt fließt der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von bis zu EUR 300.000,00 zu, welcher der weiteren Unternehmensexpansion sowie der zusätzlichen Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft dienen soll.

Mitteilende Person:

Denis Lademann, Vorstand

Über PERFORMANCE ONE

Performance One ist im dynamisch wachsenden E-Health-Markt aktiv und verfügt mit der KI-gestützten psychologischen Online-Plattform couch:now und der in der Entwicklung befindlichen Mental Health Super App harmony über das Potenzial, den Mental-Health-Markt zu disruptieren. Performance One will überdurchschnittlich von der prognostizierten Wachstumsdynamik des europäischen Marktes für Mental-Health-Software und -Apps profitieren, der sich bis 2028 auf rund 600 Mio. US-Dollar nahezu verdoppeln soll. Unter exklusiver Mitarbeit von über 40 der führenden Psychologen und Experten für mentale Gesundheit sowie in Kooperation mit Universitäten, Krankenkassen und Gesundheitsdienstleistern bietet Performance One eine hochgradig skalierbare, KI-gestützte Selbsthilfe für mentale Gesundheit.

Die Performance One AG verfügt über ein starkes Basisgeschäft aus digitalen Services und Produkten für international renommierte Marken, das seit Gründung 2009 vom datengetriebenen Performance Marketing stetig zu einem KI-gestützten Innovator weiterentwickelt wurde.

