In den letzten sieben Tagen hat die Hensoldt-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 42,8 € einen leichten Rückgang von 2,1 Prozent verzeichnet. Trotz einer kurzen Phase der Konsolidierung bleibt das Hoch der Aktie in greifbarer Nähe. In kürzester Zeit hatte der Wert um fast 26 Prozent zugelegt und dabei die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...