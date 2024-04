Tesla kämpft zuletzt mit einem Nachfrageproblem. Nun hat der Konzern seine Pläne für eine Expansion nach Indien bekanntgegeben, um in einem der am schnellsten wachsende Märkte für Elektrofahrzeuge präsent zu sein. Die Tesla-Aktie profitiert von den Plänen des Elektroautoherstellers.Im Zuge der dynamischen Entwicklungen in der globalen Automobilbranche und angesichts des steigenden Wettbewerbsdrucks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...