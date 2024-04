Nvidia hat eine Investition in Indonesien angekündigt, um ein neues KI-Zentrum zu errichten. Diese strategische Expansion zielt darauf ab, die Führungsposition im Bereich der KI- und Rechenzentrumstechnologien zu stärken und unterstreicht das Wachstumspotenzial in den südostasiatischen Märkten. Die Partnerschaft mit lokalen Telekommunikationsanbietern verspricht, die digitale Transformation in der ...

