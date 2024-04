Wissenschaftler haben untersucht, welche Faktoren das Entstehen von Solarvereinen und -genossenschaften in Deutschland beeinflussen. Unter Anwendung der Theorie der Organisationsökologie fanden sie heraus, dass eine kollektive Solarinitiative in einem bestimmten Bezirk wahrscheinlich zur Gründung ähnlicher Initiativen im selben Bezirk führt. Die Forscher unter der Leitung der Technischen Universität Darmstadt wollten herausfinden, welche Kräfte die Wahrscheinlichkeit des Entstehens von bürgergeführten Solarinitiativen in Deutschland beeinflussen. Mit Solarinitiativen meinen sie Vereine und Genossenschaften, ...

