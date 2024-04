Mit dem Montagesystem lässt sich nach Angaben des Photovoltaik-Unternehmens schnell an Fassaden installieren. Zudem sorgt es für eine gute Hinterlüftung und ist flexibel einsetzbar. Die Installation von Solarmodulen an Fassaden fristet in Deutschland noch ein Schattendasein. Nach Angaben des Montagesystem-Herstellers K2 Systems sind weniger als ein Promille des Fassadenpotenzials für Photovoltaik-Anlagen in Deutschland ausgeschöpft. Im Vergleich dazu, bei Dachflächen sind es immerhin rund zehn Prozent. Dabei ist das Fassadenpotenzial in Deutschland etwa doppelt so groß wie auf Dächern wie eine ...

