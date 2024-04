Buchs - Elektromobilität ist für die heutige Strominfrastruktur eine Herausforderung. Durch die optimale Nutzung der Batterien einer grossen Anzahl E-Fahrzeuge als flexible Speicher können Spitzen gebrochen und Kosten optimiert werden. In einem vom Bundesamt für Energie (BFE) unterstützten Forschungsprojekt wird das intelligente und bidirektionale Laden am Beispiel der DPD-Flotte in Basel untersucht. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...