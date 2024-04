Nach der starken Kursentwicklung in den vergangenen Wochen schnauft die Aktie von Siemens Energy am Freitag im schwächelnden Gesamtmarkt durch. Mehr als zwei Prozent verliert der DAX-Titel, nachdem am Donnerstag noch der höchste Stand seit Juni 2023 erreicht worden war. Eine Zielanhebung von Barclays hilft da auch nicht auf die Sprünge.Die europäischen Investitionsgüterkonzerne scheinen die Talsohle durchschritten zu haben, meint Analyst James Winchester in einer Studie. In einigen Regionen gebe ...

