NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica vor Zahlen von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzentwicklung des Sehhilfenkonzerns lasse sich für das erste Quartal nur schwer abschätzen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Bewertung besitze die Aktie nur geringes Potenzial./mf/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 17:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121667

