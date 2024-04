Die Nel ASA-Aktie verzeichnet aktuell einen Kurs von 0,46 €, was im Vergleich zur Vorwoche einem leichten Rückgang von 0,41% entspricht. Der geringfügige Kursaufschwung - trotz eines jüngst ausgegebenen "Outperform"-Ratings und vorangegangener moderater Anstiege - hält den Titel weiterhin im Griff des Abwärtstrends. In Erwartung der Quartalszahlen am 17. April ...

