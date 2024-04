AstraZeneca hat einen entscheidenden Durchbruch in der Krebsforschung erzielt, der das Potenzial besitzt, die Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs signifikant zu verbessern. Analysten sehen in den jüngsten Studienerfolgen einen wesentlichen Impuls für die zukünftige Umsatzentwicklung des Pharmaunternehmens. AstraZeneca hat in einer Phase-III-Studie mit dem Medikament Imfinzi signifikante Fortschritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...