Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Freitag mit Verlusten auf die schwachen Vorgaben der Wall Street reagiert. Zurückhaltende Aussagen von US-Notenbänkern hatten die Zinssenkungshoffnungen in Übersee merklich gedämpft. Hinzu kam Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor gegen Mittag 1,53 Prozent auf 4993,40 Punkte. Beim französischen Cac 40 ging es um 1,47 Prozent auf 8031,80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...