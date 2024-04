Die Schweizer Cicor Technologies ist ein führender Anbieter von elektronischen Komplettlösungen mit strategischem Fokus auf die Märkte Aerospace & Defence (18% des Umsatzes '22), Industrial (38%) und Medical (24%). Cicor profitiert von strukturellem Wachstum, konsolidiert aber gleichzeitig aktiv den fragmentierten Markt und verbessert die Wettbewerbsqualität. Wertsteigernde Akquisitionen und operative Exzellenz tragen dazu bei, Margenpotenzial freizusetzen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 08. April um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Alexander Hagemann und Peter Neumann, CEO & CFO der Cicor Technologies Ltd. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-04-08-14-00/CICN-SW zur Verfügung gestellt.





