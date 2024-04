Der US-Dollar (USD) hält sich am Freitag stabil, wobei der USD-Index im positiven Bereich über 104,00 bleibt, nachdem er am Donnerstag zum ersten Mal seit zwei Wochen unter diesen Wert gefallen war. Eurostat wird im Laufe des Tages die Einzelhandelsumsätze für Februar veröffentlichen. Später am Tag wird das US Bureau of Labor Statistics den Arbeitsmarktbericht ...

