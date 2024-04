American Electric Power (AEP) hat Grund zum Feiern: Das Unternehmen wurde als einer von sechs Spitzenreitern im neuen JUST Jobs Scorecard-Ranking für besondere Leistungen im personalorientierten Investmentbereich ausgezeichnet. Dieses Ranking bewertet Unternehmen anhand von 31 Datenpunkten in sechs entscheidenden Bereichen: Sozialleistungen, Mitarbeitergesundheit, Einstellungs- und Arbeitsplatzsicherheit, Aus- und Weiterbildung, Lohn und Gehälter sowie Belegschaftsstruktur. AEP hat in zwei dieser Bereiche, Mitarbeitergesundheit und Aus- und Weiterbildung, die Höchstpunktzahl erreicht und setzt sich damit deutlich von anderen Firmen ab. Besonders hervorgehoben werden das Gesundheits- und Sicherheitsmanagement sowie die durchschnittliche Anzahl von Ausbildungs- oder Entwicklungsstunden pro Mitarbeiter und Jahr, inklusive Studienerstattungsprogrammen und Lehrstellen.

Ehrgeizige Ziele für nachhaltige Entwicklung

AEP ist nicht nur aufgrund seiner ausgezeichneten Mitarbeiterorientierung bekannt, [...]

