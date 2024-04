© Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Um die Profitabilität seines defizitären Streaming-Geschäftes zu erhöhen, will nach Netflix jetzt auch Disney durchgreifen und für seine Plattform Disney+ das Teilen von Passwörtern verbieten.Passwort-Sperre soll ab Juni kommen Gegenüber dem Finanznachrichtensender CNBC gab CEO Bob Iger an, Disney wolle ab Juni in ersten Ländern damit beginnen, das Passwort-Sharing zu unterbinden. Bis September soll die Maßnahme dann flächendeckend ausgerollt sein. Bereits im Januar hatte das Unternehmen auf seinen Plattformen Hulu, Disney+ und EPSN+ damit begonnen, das Teilen von Zugangsdaten einzuschränken. Disney war dabei Branchenführer Netflix gefolgt, das im vergangenen Jahr gegen das Teilen von …