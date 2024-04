Wien (www.fondscheck.de) - Selina Piening wird ab dem 1. Juli neue Leiterin des Geschäftsbereichs "Financial Intermediaries (FIM)" bei der UBS in Deutschland, wie die Bank mitteilt, so die Experten von "FONDS professionell".Piening, deren Abschied als Leiterin des Wholesale-Bereichs bei Oddo BHF Asset Management für Deutschland und Österreich erst kürzlich bekannt geworden sei, folge auf Philipp Neuhofen, der den Bereich seit 2015 verantwortet habe und sich nun auf seine erweiterte Rolle als "Head Global Wealth Management Germany Domestic" konzentrieren werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...