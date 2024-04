EUR./GBP gewinnt an Zugkraft und klettert am Freitag auf ein fast zweiwöchiges Hoch - Wetten auf eine aggressivere Lockerung der Geldpolitik durch die BoE untergraben das GBP und bleiben unterstützend - Eine Aufwärtskorrektur des britischen EMI für das Baugewerbe gibt kaum nennenswerte Impulse - Das Währungspaar EUR/GBP setzt den fünften Tag in ...

