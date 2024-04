NZD/USD driftet am Freitag aufgrund des stärkeren USD auf 0,6012 ab. - Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA stiegen in der vergangenen Woche auf 221K, verglichen mit 212K in der Woche zuvor, und damit auf den höchsten Stand seit Januar - Es wird erwartet, dass die RBNZ die Zinssätze auf ihrer Sitzung nächste Woche beibehält - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...