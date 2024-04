USD/CHF erholt sich von seinen jüngsten Verlusten inmitten eines stärkeren US-Dollars - Die eskalierten Spannungen im Nahen Osten boten Unterstützung für den sicheren Hafen Schweizer Franken - Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA lagen bei 221K gegenüber den Markterwartungen von 214K - USD/CHF stieg am Freitag in den frühen ...

