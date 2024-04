Eine KfW-Analyse zeigt die großen regionale Unterschiede bei der Verteilung von Photovoltaik-Dachanlagen in Deutschland. Sie kommt zu dem Schluss, dass das Potenzial für weiteren Photovoltaik-Ausbau größer in städtischen, dicht besiedelten Regionen sowie in solchen mit einem hohen Durchschnittsalter der Bevölkerung ist. In den vergangenen Jahren ist der Zubau an Photovoltaik-Dachanlagen in Deutschland deutlich angezogen, auch wenn er aktuell eine kleine Delle erfährt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zeigt in seiner Analyse "Das Potenzial für Haushaltsphotovoltaik in Deutschland" ermittelt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...