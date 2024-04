Die US-Wirtschaft hat im März ohne Berücksichtigung des Agrarsektors 303'000 Stellen geschaffen. Das sind mehr als erwartet worden waren. Die Arbeitslosenquote sinkt damit von 3.9 % auf 3.8 %. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Erneut ist das Stellenwachstum besser als erwartet. Die Serie an guten Arbeitsmarktdaten will einfach nicht abreissen. Dass der Arbeitsmarkt rund läuft, ist für alle Beschäftigten in den USA eine gute Nachricht. Arbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...