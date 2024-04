NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 28,70 auf 29,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Nettogewinn des irischen Billigfliegers etwas angehoben, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gründe dafür seien der leicht gesunkene Treibstoffverbrauch und die gestiegenen Flugpreise. Bei der Zahlenvorlage liege das Augenmerk auf der Preisstärke und potenziellen Ausschüttungen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 13:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 13:21 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

