Die Aktie von MicroStrategy ist in den vergangenen Tagen zu um bis zu 27 Prozent von ihrem 24-Jahres-Hoch aus der Vorwoche bei rund 2.000 Dollar zurückgekommen. Die Analysten der US-Investmentbank BTIG trauen ihr vom aktuellen Niveau aus aber noch Luft nach oben zu und haben nun ordentlich an ihrem Kursziel geschraubt.Mit einem Plus von rund 430 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten hat die MicroStrategy-Aktie sogar noch deutlich besser performt als der Bitcoin, der im selben Zeitraum etwa 130 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...