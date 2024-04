Wie soeben bekannt wurde, hat Adidas-Firmenlenker Bjoern Gulden zu Beginn des Monats einen ordentlichen Betrag in Adidas-Aktien investiert. Konkret geht es um gut 8.000 Aktien, die der Chef am Dienstag zu einem Preis von 202,40 Euro erworben hat. Insgesamt hat der Rorsted-Nachfolger 1.767.964 Euro in Anteile des von ihm geleiteten Sportartikelherstellers gesteckt. Bei dieser Summe handelt es sich ...

