© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP



Allein wegen der "Magnificient Seven" rund um Alphabet, Amazon, Apple und Co. ist der Nasdaq 100 immer wieder einen Blick wert. Unsere Kollegen von Smartbroker+ präsentieren die Top-Performer.Der Nasdaq 100 hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres sehr gut geschlagen. Bei dem ganzen Hype um Nvidia und KI-Aktien müsste man eigentlich annehmen, dass gerade diese Aktien die vorderen Plätze der Top-Performer im Technologie-Index alleinig unter sich ausmachen. Die Top-Position im Nasdaq 100 ist mit Nvidia wohl kaum überraschend. Aber unter den ersten drei Top-Performern befinden sich noch ein Energieversorger und ein "Essenslieferant". Wer diese Platzierungen für sich beansprucht hat, …