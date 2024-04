Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Freitag mit Verlusten auf die schwache Wall Street vom Vortag reagiert. Eine Erholung der New Yorker Börsen vor dem Wochenende trotz eines starken US-Arbeitsmarktberichts änderte an den Kurseinbussen nichts mehr. Zinssenkungen der US-Notenbank Fed könnten noch etwas länger als gedacht auf sich warten lassen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 ging mit einem Abschlag von 1,10 Prozent auf 5014,75 Punkten ...

