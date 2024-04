Künstliche Intelligenz hat Nvidia zu einem der teuersten Konzerne der Welt gemacht. Und der US-Chiphersteller arbeitet fleißig daran, dass er auch in Zukunft einer der größten Gewinner der Megatrends bleibt. So plant der Konzern derzeit einen Vorstoß in Südostasien - einer absoluten Boomregion für KI.Nvidia plant den Bau eines 200 Millionen Dollar teuren KI-Zentrums in Indonesien. Der Neubau ist Teil eines neuen Vorstoßes nach Südostasien. In der Region boomt die Datennachfrage aufgrund der wachsenden ...

