Die Halbleiterbranche sieht sich derzeit starken Herausforderungen gegenüber. Führende Unternehmen wie AMD und Nvidia verzeichnen Kursrückgänge, was auf eine zunehmende Zurückhaltung der Investoren hindeutet, vor allem aufgrund der negativen Entwicklung im chinesischen Aktienmarkt und deren Auswirkungen auf die Technologieindizes in Asien. Dazu kommt, dass Chipaktien nach starken Zuwächsen im ersten Quartal des Jahres mit Beginn des zweiten Quartals unter Druck geraten sind. Insbesondere in den USA verstärken die Aussichten auf eine anhaltend straffe Geldpolitik der Federal Reserve und ein starker Dollar die Zurückhaltung bei Technologieaktien. Analysen zufolge ist der Wiederaufstieg der Halbleiterhersteller eine langwierige Angelegenheit, weshalb einige Experten erst für das Jahr 2030 eine wesentliche Erholung der Branche prognostizieren.

