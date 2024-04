Washington - Nach dem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Damaskus mit mehreren Toten bereiten sich die USA offenbar aktiv auf einen "erheblichen" Vergeltungsschlag des Irans vor.



Laut US-Medienberichten sind Ziel und Zeitpunkt der Attacke zwar noch unbekannt, aber Regierungsvertreter in Washington halten demnach einen Angriff auf eine diplomatische Einrichtung Israels bis zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan in der kommenden Woche für möglich.



Auf israelischer Seite werde diese Einschätzung geteilt, heißt es weiter. Beide Regierungen bereiteten sich intensiv auf einen iranischen Angriff vor, "der auf unterschiedliche Weise verlaufen könnte". Sowohl Ziele der USA als auch Israels seien denkbar.



Am Montag waren bei einem Luftangriff auf die iranische Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus zwei Brigadegeneräle und fünf weitere Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Aus Teheran wurde im Anschluss mit Vergeltung gedroht.

