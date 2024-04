Microsoft, führend im Bereich der Produktivitätsanwendungen, bietet seine Microsoft Office 2021 Suite für Windows nun zu einem vergünstigten Preis an. Mit dem Rabattcode ENJOY20 kostet die lebenslange Lizenz weniger als 75 Dollar. Diese Suite umfasst wichtige Tools wie Word, Excel, PowerPoint sowie Teams und ermöglicht es Fachleuten aus den unterschiedlichsten Bereichen, ihre Produktivität maßgeblich zu steigern. Obwohl das Projekt in Südafrika leichte juristische Probleme aufweist, mit Beschuldigungen des Marktmissbrauchs durch hohe Lizenzgebühren bei der Migration in die Cloud, bleibt der Fokus auf Expansion. Die Angebote sind vom 8. bis zum 16. April gültig und stellen sicher, dass Nutzer mit mindestens Windows 10 oder 11 ausgerüstet sind, um von diesem Angebot zu profitieren.

