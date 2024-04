Die Coinbase-Aktie (WKN: A2QP7J) gehörte in den letzten Monaten zu den absoluten Topperformern an den internationalen Börsen. Innerhalb eines Jahres hat sich der Kurs der Kryptowährungsplattform vervierfacht. Kann die Rallye noch weitergehen? Coinbase vorgestellt Coinbase mit Sitz in San Francisco ist die weltweit größte börsennotierte Handelsplattform für Kryptowährungen. Über Coinbase können Anleger rund 250 Kryptowährungen, 3 Fiat-Währungen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...