In wenigen Wochen beginnt die Dividenden-Saison deutscher Konzerne. Die Autobauer Mercedes-Benz und Volkswagen gehören fast schon traditionell zu den freigiebigsten Zahlern. Aus dem DAX schüttet in diesem Jahr kein Unternehmen mehr aus. Was Anleger zu den Super-Dividenden der beiden Konzerne wissen sollten. Deutschlands Autobauer hatten es im vergangenen Jahr nicht einfach. Die Wirtschaft hierzulande lahmte, auch weltweit blieb das Wachstum zurück. Neben den geopolitischen Krisen störten Lieferengpässe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...