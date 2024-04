Heidenheim - Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim mit 3:2 gegen den FC Bayern München gewonnen. Tabellenführer Bayer Leverkusen besiegte Union Berlin mit 1:0.



Die Partie in München begann mit viel Druck der Hausherren, Heidenheim hielt ambitioniert dagegen und spielte aufopferungsvoll. In der 38. Minute brachte Harry Kane den Rekordmeister verdient in Führung. In der 45. Minute baute Serge Gnabry den Vorsprung per Kopf aus.



Der Trainer der Heimmannschaft, Frank Schmidt, reagierte und brachte zu Beginn der zweiten Hälfte gleich drei neue Spieler. Die Wechsel zahlten sich auch sogleich aus: In der 50. Minute traf der zuvorgekommene Kevin Sessa und brachte sein Team zurück ins Spiel. Die Hausherren wirkten wie ausgewechselt und witterten ihre Chance: Nur eine Minute später glich Tim Kleindienst aus. Bayern-Trainer Thomas Tuchel gefiel das Verhalten seiner Mannschaft gar nicht; in der 60. Minute sah er Gelb wegen Meckerns.



Der FC Heidenheim hatte Blut geleckt und setzte alles auf Sieg. In der 79. Minute traf Kleindienst erneut und brachte seine Mannschaft damit sogar in Führung. Anschließend ließen sich die Hausherren ihren Vorsprung nicht mehr nehmen und verteidigten konsequent bis zur letzten Sekunde.



Durch diese Niederlage und den Sieg Leverkusens im Parallelspiel wächst der Abstand des Rekordmeisters auf den Tabellenführer auf 16 Punkte.



Die weiteren Begegnungen des Nachmittags: Union - Leverkusen 0:1, Freiburg - Leipzig 1:4, Köln - Bochum 2:1, Mainz - Darmstadt 4:0.

