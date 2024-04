Commerzbank-Aktien ISIN: DE000CBK1001 konnten im Wochenverlauf 4,44 Prozent zulegen und schafften den zweiten Platz im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 13,295 Euro, das Wochenhoch hat man am Donnerstag bei 13,51 Euro auf Xetra gesehen. Am letzten Sonntag hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps unter anderem geschrieben: "In verschiedenen Medien wird über eine Übernahme spekuliert, wir halten uns an die Charttechnik und sehen beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...